Eishockey-Profi Busdeker verlängert in Augsburg

Die Panther binden einen Leistungsträger. Sportdirektor Larry Mitchell schwärmt in den höchsten Tönen vom Angreifer aus den USA.
dpa |
D.J. Busdeker (l) läuft auch in der kommenden Saison für Augsburg auf. (Archivbild)
D.J. Busdeker (l) läuft auch in der kommenden Saison für Augsburg auf. (Archivbild) © Tom Weller/dpa
Augsburg

Die Augsburger Panther setzen auch in der kommenden Saison auf den US-Amerikaner D.J. Busdeker. Der Stürmer habe seinen Vertrag frühzeitig verlängert, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit. Busdeker ist einer der Leistungsträger der Fuggerstädter. In der laufenden Saison sammelte er schon mehr als 20 Scorerpunkte.

"Er verkörpert exakt den Spielertyp, wie wir ihn uns für die Augsburger Panther wünschen", sagte Sportdirektor Larry Mitchell über Busdeker. "Er bringt in jedem Wechsel viel Energie aufs Eis, spielt physisch, arbeitet in alle Richtungen sehr hart und kann offensiv in jeder Sturmformation Akzente setzen."

