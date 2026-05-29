Eishockey-Nationalspieler Sinn unterschreibt in San Jose

Ein weiterer deutscher Nationalspieler wagt den Schritt in die NHL. Verteidiger Phillip Sinn will sich bei den San Jose Sharks durchsetzen.

München

Eishockey-Nationalspieler Phillip Sinn versucht, bei den San Jose Sharks einen Weg in die nordamerikanische Profiliga NHL zu finden. Der 22 Jahre alte Abwehrspieler unterschrieb beim Team aus Kalifornien einen Zweijahresvertrag. Zuvor hatte bereits der EHC Red Bull München bekanntgegeben, dass Sinn seine Chance in der NHL suchen wolle.

In San Jose muss Sinn nun versuchen, einen Platz im NHL-Kader zu bekommen. Gelingt dies nicht, wird er zunächst im Farmteam in der zweitklassigen Profiliga AHL spielen. Dieser Weg ist deutlich wahrscheinlicher. "Phillip ist ein junger Verteidiger, der bereits Erfahrung im Eishockey auf hohem Niveau gesammelt und sich in internationalen Wettbewerben mit einigen der besten Spieler der Welt gemessen hat", sagte Sharks-Generalmanager Mike Grier, der auch betonte, dass Sinn "seine Entwicklung weiter vorantreibt."

Bei der aktuell laufenden Weltmeisterschaft in der Schweiz spielte Sinn fünf Partien für Deutschland.