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Eisbären verpflichten Torhüter Neffin aus Regensburg

Die beiden etatmäßigen Torhüter haben die Eisbären Berlin nach dem Titelgewinn verlassen. Der deutsche Meister bedient sich bei einem anderen Eisbären-Verein.
dpa |
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Torhüter Jonas Neffin (l) kommt zu den Eisbären. (Archivbild)
Torhüter Jonas Neffin (l) kommt zu den Eisbären. (Archivbild) © Bernd Thissen/dpa
Berlin

Die Eisbären Berlin haben auf den Abgang ihrer Torhüter Jake Hildebrand und Jonas Stettmer reagiert. Vom DEL2-Verein Eisbären Regensburg verpflichtete der deutsche Meister Jonas Neffin für die kommende Saison, wie der Verein mitteilte. "Wir freuen uns, mit Jonas Neffin eines der größten Torhüter-Talente Deutschlands bei uns zu begrüßen", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. "Jonas hat bereits gezeigt, dass er das Zeug zu einem starken DEL-Torhüter hat."

Der 25-Jährige stammt aus dem Nachwuchs der Iserlohn Roosters, für die er im Dezember 2019 sein Debüt in der DEL gab. Über Kassel und Dresden kam Neffin zur Spielzeit 2023/2024 zu den Regensburger Eisbären und wurde in der abgelaufenen Spielzeit zum Torhüter und Spieler des Jahres der DEL2 ausgezeichnet.

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