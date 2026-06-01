Eisbären holen Stürmer Fontaine aus München zurück

Die Eisbären Berlin rüsten ihren Kader auf. Nach dem Neuzugang auf der Torhüterposition kehrt nun ein bekannter Stürmer vom EHC München in die Hauptstadt zurück.

Berlin

Die Eisbären Berlin gehen mit einem Rückkehrer aus München das Unternehmen Titelverteidigung in der Deutschen Eishockey Liga an. Als zweiten Neuzugang nach Torhüter Jonas Neffin hat der deutsche Meister Gabriel Fontaine für die kommenden zwei Spielzeiten verpflichtet, wie der Verein mitteilte. Der 29 Jahre alte Angreifer hatte schon in der Saison 2024/2025 den Titel mit den Eisbären geholt und war daraufhin zum Ligakonkurrenten EHC Red Bull München gewechselt.

"Er hatte einen großen Anteil am Gewinn unseres Meistertitels 2025", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer, "er hat bewiesen, dass er ein Topspieler der Liga ist. Zudem bringt Gabriel gute Führungsqualitäten mit. Sowohl auf als auch abseits des Eises." Der Kanadier hatte in seiner Spielzeit in Berlin 22 Tore und 27 Vorlagen gesammelt und war ein wichtiger Baustein für den Gewinn des Meistertitels gewesen.