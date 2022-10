Einstiger Basketball-Primus Bamberg nun Letzter

Nur wenige Tage nach der Europapokal-Blamage ist Brose Bamberg auch in der Basketball-Bundesliga am Tiefpunkt angekommen. Das 66:76 gegen die Veolia Towers Hamburg am Freitagabend bedeutete für das Team um Nationalspieler Christian Sengfelder nicht nur die fünfte Niederlage im fünften Ligaspiel, sondern auch den Absturz auf den 18. und letzten Tabellenplatz. "Man sieht, es läuft nicht bei uns. Das kann man nicht verbergen. Es funktioniert nicht. Wir müssen nun Änderungen vornehmen, um die Situation in den Griff zu bekommen", sagte Trainer Oren Amiel, der nach dem desaströsen Saisonstart auch um seinen eigenen Verbleib kämpfen muss.

29. Oktober 2022 - 09:14 Uhr | dpa

Ungarns David Vojvoda (l) und Deutschlands Christian Sengfelder kämpfen um den Ball. © Marius Becker/dpa/Archivbild