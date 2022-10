Zwei hoffnungsvolle NHL-Rückkehrer für den EHC

Der EHC kann auf seinen U23-Stellen wieder ganz aus dem Vollen schöpfen: Julian Lutz und auch Maksymilian Szuber sind aus Arizona zurück - und Philipp Krening hat seine Visitenkarte hinterlassen.

München - Mit einem dicken Grinsen saßen Julian Lutz und Maksymilian Szuber beim Heimspiel gegen die Eisbären Berlin auf der Tribüne. Die beiden Youngster verfolgten den Triumph ihres EHC Red Bull München über den Meister noch in der Zuschauerrolle, wegen des Jet-Lags. Das Duo weilte ja für knapp zwei Wochen bei den Arizona Coyotes, ihrem Team aus der besten Eishockey-Liga der Welt, der NHL.

Da sollen der 18-jährige Lutz und der 20-jährige Szuber mittelfristig selbst mal spielen - wenn alles nach Wunsch läuft. Nun durften sie schon mal mittrainieren, auch wenn sie den Sprung in den NHL-Kader noch nicht schafften.

Philipp Krening stieß eher zufällig in den DEL-Stamm

In ihrer Abwesenheit hat sich ein anderer Jungspund hervorgetan. Nummer 79? Da mussten selbst die EHC-Fans beim DEL-Auftakt den Namen nachschauen. Philipp Krening, Stürmer.

Er stammt wie Lutz ursprünglich aus dem Nachwuchs des EV Ravensburg, selber Jahrgang 2004, und ist in diesem Jahr eigentlich für das Team aus der Red-Bull-Akademie in Österreichs zweiten Liga vorgesehen. Doch weil Lutz in Übersee weilte, sich Ben Smith verletzte und Krening selbst in der Alps Hockey League drei Punkte in einem Spiel hinzauberte, stieß er in der Vorbereitung zum DEL-Stamm.

Und da hat sich die Nummer 79 offenbar nach überzeugenden Auftritten festgespielt. Beim Debüt legte er ein Tor auf, ein weiteres erzielte er selbst. Eigentlich waren es sogar schon zwei - beim 4:1-Sieg gegen Berlin hatte er ja auch noch getroffen. Die Schiedsrichter nahmen das Tor dann aber nach Videobeweis zurück. Umstritten. Auf lange Karrieresicht aber egal.

Krening steht auch gegen die Löwen Frankfurt im Aufgebot

Jetzt sind sowohl Smith als auch die NHL-Hoffnungen Lutz und Szuber zurück auf dem Eis mit dem EHC-Team. Und während Verteidiger Nicolas Appendino nun Zweitligist ESV Kaufbeuren verstärkt und Veit Oswald beim Oberliga-Kooperationspartner SC Riessersee Spielpraxis sammelt, ist Krening immer noch da.

Für die Partie am Freitagabend bei Aufsteiger Löwen Frankfurt stand auch Nummer 79 im geplanten Aufgebot. Am Sonntag geht es für den EHC mit dem Heimspiel gegen den Oberbayern-Rivale ERC Ingolstadt um Nationalverteidiger Fabio Wagner weiter (16.30 Uhr, Olympia-Eisstadion).