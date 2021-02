Zu gut für München: EHC-Crack Kalle Kossila ist schon wieder weg

Kurzes Gastspiel beim EHC Red Bull München: Kalle Kossila geht zurück zu den Toronto Maple Leafs.

München - Der Abschied war so wie er sich für einen echten Vollblut-Stürmer gehört. Beim 4:3 des EHC Red Bull München über Schwenningen traf Kalle Kossila zum zwischenzeitlichen 4:2. Es war gleichzeitig sein letzter Treffer für die Bullen, denn ab sofort steht der 27-Jährige nicht mehr im EHC-Kader.

Servus, Kalle! Der Finne kehrt mit sofortiger Wirkung zurück zu seinem Stammverein, dem NHL-Klub Toronto Maple Leafs.

Kossila: Fünf Tore und sieben Assists

Von dort war Kossila erst Anfang des vergangenen Dezembers nach München ausgeliehen worden- aber wie es häufig so ist: Den Stürmer und den EHC ereilte der Fluch der guten Tat, bzw. Kossila schlug in der DEL so gut (fünf Tore, sieben Assists) ein, dass er nun prompt wieder nach Kanada zurückbeordert wurde.

Trotzdem bedankt sich der EHC, wie es in einer Vereinsmitteilung heißt, natürlich "bei dem finnischen Angreifer und dem NHL-Klub für die Zusammenarbeit und wünschen dem Spieler sportlich wie privat viel Erfolg."