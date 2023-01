Weltrekord, Kult-Spieler, Justin Bieber: 25 Geschichten zu 25 Jahren EHC

Der EHC Red Bull München wird am Donnerstag 25. Die AZ hat 25 Gschichterl zusammengetragen, die den Klub vom Oberwiesenfeld so außergewöhnlich machen: von Siegestänzen, einem Kurzzeit-Debüt und den Papas.

München - Der EHC München feiert am heutigen Donnerstag seinen 25. Geburtstag. Dazu hat die AZ 25 besondere Gschichterl herausgesucht.

1) Gründungsväter: Urheber des HC 98 (heute: EHC) waren unter anderem Kommentator-Ass Basti Schwele und der 2013 verstorbene Party-König Franz Jüttner (u.a. P1).

2) Aus der Bayernliga in die DEL: Torhüter-Ikone Joey Vollmer ging den Weg mit dem EHC in die erste Liga. Einer nahm den Sprung aus der vierten Liga ins Oberhaus direkt: Mario Jann, vor der DEL-Premiere aussortiert, kam er mit Dorfen zurück und schoss ein DEL-Tor.

3) Justin Bieber: Ein Weltstar im EHC-Trikot – der kanadische Sänger trainierte 2016 mal mit.

Prominenter EHC-Gast: Justin Bieber (M.). © imago

4) Bryan Adams: Apropos kanadischer Sänger – beim EHC spielte auch Bryan Adams, aber nur namensgleich. Statt auf Mikrofon und Gitarre verstand er sich auf die Rolle des Defensivstürmers.

5) Der Zwölf-Sekunden-Spieler: 8:1 stand es gegen die Wölfe Freiburg, da forderten die Fans Ömer Cetin. Der 19-Jährige aus dem EHC-Nachwuchs vertrat den Ersatztorhüter. Zwölf Sekunden vor der Schlusssirene durfte er für Vollmer rein.

6) Christkindlmarkt-Freund: Dort war Paul Stastny häufig am Abend anzutreffen, mit der Tasse Glühwein in der Hand. Der NHL-Star, während des Lockouts 2012/13 wie Blake Wheeler beim EHC, erzielte trotzdem 18 Punkte in 13 Einsätzen.

7) Krankenhaus: Der Schlittschuh eines Gegners brach Jason Ulmer 2012 das Genick – der Stürmer spielte noch weiter...

Von Werfern, Plattlern und Tänzern

8) Der Steindlwerfer: Mike Kompon litt 2006, neu in Europa, unter Schlafstörungen. Manchmal warf er nachts bei Ex-Pressechef Carsten Zehm Steindl ans Fenster, um nicht allein zu sein. Topscorer der Klubgeschichte (ligaübergreifend 306).

9) Der Schlittschuhplattler: Markus Jocher war ein harter Kerl, ehe er die Karriere beendete und ins Nähgeschäft einstieg. Nach Siegen feierte er mit einer Schlittschuhplattler-Einlage.

Kult-Spieler wie Markus Jocher bleiben den EHC-Fans mit Sicherheit im Gedächtnis. © sampics/Augenklick

10) Der Schlägertänzer: Auch Henrik Haukeland hatte ein besonderes Siegesritual. Er tänzelte den Schläger auf seiner Nase.

11) Die Kultspieler: Vollmer, Kompon, Konrad Abeltshauser – Spieler, die es in die Herzen der Fans schafften. Einer der ersten Helden war die Minor-League-Legende Vitus Mitterfellner.

12) Die Papas: "Unser Baby" nannten Manager Christian Winkler und Trainer Pat Cortina den EHC. Es ist groß geworden.

Pat Cortina sorgte als Trainer für den Aufstieg in die DEL. © sampics/Augenklick

13) Die köstlichste Torte: 2012 wäre der EHC beinahe nach Schwenningen (am Schwarzwald) verkauft worden. Doch Red Bull sicherte den Standort München. Ein EHC-Funktionär soll sich zur Feier eine saftige Kirschtorte gegönnt haben...

14) Unfall: Der Meister 2016 auf dem Weg zum Siegestor. Ein wohl betrunkener Autofahrer rammte den Mannschaftsbus.

15) Die Stimme: Das Münchner Eishockey ohne die Stimme Stefan Schneiders – unvorstellbar. Kürzlich feierte er sein 1000. Spiel beim Eishockey.

Serien-Meister EHC: Drei Titel in Folge

16) Corona: Als erstes Profiportteam erwischte den EHC 2021 das Virus voll. 22 positive Fälle.

17) Die Atzen: Die Fans im Olympia-Eisstadion dichteten 2010 den Hit der Berliner Party-Rapper einfach um: "Hey, das geht ab – wir schießen, die ganze Nacht". Penaltys nämlich! 42 Anläufe – damals Weltrekord.

18) Dynastie: Drei DEL-Titel in Folge wie dem EHC waren zuvor nur den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim gelungen.

19) Vom Spieler zum Teamarzt: Felix Schneider stürmte zu Zweitligazeiten für den EHC. Nun ist der Orthopäde Teamarzt.

20) Eisenfaust: Jason Pinizzotto verdrosch nach seiner Ankunft Mannheims Schwergewicht Denis Reul. Die Liga zitterte.

Eisenfaust Pinizzotto. © sampics/Augenklick

21) Der Torjäger: Michael Wolf ist bester DEL-Torjäger des EHC (104 für München). Trevor Parkes ist ihm dicht auf den Fersen.

Michael Wolf mit dem Meisterpokal. © sampics/Augenklick

22) Oktoberfest: Ein Münchner Fan entwarf 2005 das erste Wiesn-Trikot. Nun ist es ein weltweiter Verkaufsschlager.

23) Der Rekordsieg: In der DEL vor zehn Monaten, ein sattes 9:1 gegen den ERC Ingolstadt.

24) Der Dominator: Don Jackson hat die beste Siegquote und meisten Trophäen aller DEL-Trainer.

25) Das ist doch der Gipfel: Der EHC spielte 2016 fürs Marketing auf der Zugspitze (2.962 m) – Deutschlands höchstes Eishockey-Spiel, garantiert.