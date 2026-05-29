Wechsel ist fix: Nationalstürmer Dominik Kahun kehrt zum EHC Red Bull München zurück

Die AZ berichtete exklusiv darüber nun ist es offiziell. Nach acht Jahren in NHL und Schweiz kehrt Dominik Kahun zurück nach München – mit dem Traum, erneut Meister zu werden. Was ihn an seiner alten Wirkungsstätte besonders reizt.

München

Auf der Tram, an der Kasse, an der Tür, auf dem Dach des SAP Garden, auf einem Fan-Shirt und schließlich auf dem charakteristischen Eishockeyhelm im Stil der Red-Bull-Dose – mit einem von der Nummer "21" geprägten Video verkündete der EHC Red Bull München am Freitagvormittag das offiziell, was AZ und "Eishockey News" bereits exklusiv enthüllt hatten.

Nationalspieler Dominik Kahun kehrt nach acht Jahren in der NHL und der Schweiz zum Eishockeyclub zurück. Der Silbermedaillengewinner von Olympia 2018 und der WM 2023 hatte seinen Vertrag beim Schweizer Erstligisten HC Lausanne, der noch bis zum Ende der Saison 2026/27 gelaufen wäre, vorzeitig aufgelöst.

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Kahun: "Es fühlt sich wie ein großes und emotionales Homecoming an"

"Die 21 ist wieder da", sagte Kahun am Schluss des Videos beim Griff zum Helm. Damit ist auch klar, dass er am Oberwiesenfeld wie erwartet erneut die Rückennummer "21" tragen wird.

"Es fühlt sich wie ein großes und emotionales Homecoming an. Es ist der perfekte Zeitpunkt für mich und meine Familie, hier Wurzeln zu schlagen", sagte der 30-Jährige, der mit der DEB-Auswahl bei seiner neunten WM nach der Vorrunde ausgeschieden war. Kahun hatte im vergangenen Sommer seine Lebensgefährtin Antonia geheiratet, im August erwartet das Paar, das sich in München kennengelernt hatte, das erste Kind.

Kahun spielte bereits von 2014 bis 2018 in München und gewann dreimal in Folge die deutsche Meisterschaft. Nach dem Silbercoup von Pyeongchang wechselte er in die NHL, in der er für die Chicago Blackhawks, die Pittsburgh Penguins, die Buffalo Sabres und die Edmonton Oilers 188 Spiele bestritt. 2021 kehrte er nach Europa zurück zum SC Bern, wo er zu den Topscorern der National League gehörte, mit Lausanne wurde er 2025 Vizemeister.

"Der Kontakt ist über die Jahre nie abgerissen"

"Der Kontakt ist über die Jahre nie abgerissen", sagte Red-Bull-Manager Christian Winkler, "als sich nun die Chance ergeben hat, Dominik im besten Eishockeyalter zurückzuholen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dies zu realisieren."

Im Nationalteam gehört Kahun seit Jahren zu den stärksten Offensivkräften, er ist einer von nur vier doppelten Silberhelden, die 2018 und 2023 sensationell ins Finale vorstießen. Bei der laufenden WM in der Schweiz blieb er allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurück und verbuchte keinen einzigen Scorerpunkt.