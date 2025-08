Der EHC Red Bull München startet die Vorbereitung für die neue Saison. Vor allem Konrad Abeltshauser schneidet beim Belastungstest stark ab.

Da will es einer wissen in der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga: Markus Eisenschmid durchlief am Montag die sportmedizinischen Untersuchungen in der Red Bull Akademie samt Leistungsdiagnostik – und der Stürmer des EHC Red Bull München: noch modellathletischer unterwegs als sonst. Was sich beim Belastungstest auf dem Rad samt Laktatmessung, bei dem auch Konrad Abeltshauser gewohnt stark abschnitt, auch in Watt zeigte. Bereit, um Vollgas in die neue Saison zu starten.

Konrad Abeltshauser ist offenbar heiß auf die neue Saison mit dem EHC Red Bull München. © IMAGO

EHC Red Bull München hat zahlreiche Testspiele geplant

Die Eckdaten der EHC-Vorbereitung: Am Samstag steigt ein öffentliches Training (Kommen für Autogramme auch ohne Ticket möglich), ehe die Testspiele in der Schweiz gegen den SC Bern und den EV Zug (14./16. August) anstehen. Beim Red Bulls Salute in Zell am See trifft der EHC auf den schwedischen Rögle BK (22. August) sowie den EC Salzburg oder erneut Zug (23. August). Am 29. August geht es in Bad Tölz gegen die Graz 99ers. Die Generalprobe steigt am 6./7. September mit zwei Turnierspielen in Kaufbeuren. DEL-Start: am 12. September bei den Kölner Haien.