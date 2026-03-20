VIP-Tickets für das Playoff-Derby des EHC Red Bull München gegen Ingolstadt gewinnen
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Das Hauptrunden-Vorgeplänkel ist vorbei, nun beginnt die beste Eishockey-Zeit des Jahres auch für den EHC Red Bull München. Im Viertelfinale der Playoffs bekommt es das Team von Cheftrainer Oliver David mit dem ERC Ingolstadt zu tun. Das ist nicht nur ein emotionsgeladenes Derby, sondern auch die Neuauflage des DEL-Finals 2023, das der EHC für sich entschied und sich zum bis dato letzten Mal zum Deutschen Meister krönte. Spiel eins der Best-of-seven-Serie steigt am kommenden Dienstag (24. März, 19 Uhr) im Olympiapark, der EHC will gleich einmal ein Zeichen setzen. Ob das klappt?
Finden Sie es heraus, denn mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, live im SAP Garden dabei sein. Zusammen mit dem EHC Red Bull München verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets für das Playoff-Derby gegen Ingolstadt.
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