Vierter Sieg in Serie: Der EHC gewinnt bei den Straubing Tigers

Dem EHC Red Bull München gelingt der vierte Sieg in Serie. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson gewann bei den Straubing Tigers 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).

Straubing - Die Straubing Tigers müssen eine bittere Heimpleite gegen München hinnehmen, stehen aber weiter auf Platz 6. Head Coach Tom Pokel: "Ein entscheidender Faktor heute war das Penalty-Killing. Wir haben 3 Gegentreffer in Unterzahl bekommen. Wir sind da eigentlich die Nummer 1 in der Liga, da sind wir nicht an sowas gewöhnt… Im 5-gegen-5 hatten wir auch zu viele Turnover… Das hat München alles ausgenutzt. Dazu kam, dass wir das Spiel nur mit 4 Verteidigern zu Ende gebracht haben… Es ist schwer, mit so wenigen Verteidigern dann noch Druck nach vorne aufzubauen."

Für den EHC Red Bull München geht die starke Serie von vier Siegen in Folge mit 19:4-Toren weiter und die Münchner sitzen den Top 3 wieder eng im Nacken.

Frank Mauer vom EHC: "Der Start hat das Fundament gelegt heute. Wenn du schnell mit 2:0 führst, dann kannst du deinen Game-Plan viel besser umsetzen. Das hat uns in die Karten gespielt. Die letzten Spiele haben wir auch unsere Form sehr gut konserviert."