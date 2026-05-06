Vereint mit Zwillingsbruder: Heigl von München nach Nürnberg

Besonderer Transfer: Die Heigl-Zwillinge stürmen kommende Saison gemeinsam aufs Eis.

Nürnberg

Nikolaus Heigl wechselt vom EHC Red Bull München zu den Nürnberg Ice Tigers. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, hat Heigl in Nürnberg einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Dort wird der 23 Jahre alte Stürmer in der nächsten Saison mit seinem Zwillingsbruder Thomas zusammenspielen.

"Wir waren schon seit längerem an einer Verpflichtung von Klausi Heigl interessiert. Ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat, und glaube, dass er uns auf seiner natürlichen Position als Mittelstürmer sehr weiterhelfen kann", sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf. "Der Markt für deutsche Spieler ist ein sehr schwieriger. Umso glücklicher bin ich, dass er sich für Nürnberg entschieden hat." Dass Heigl die Münchner nach dem Aus im Playoff-Halbfinale verlässt, war bereits Ende April bekannt gegeben worden.