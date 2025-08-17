AZ-Plus

Trotz zweier Testspiel-Pleiten hat der EHC "einen guten Schritt nach vorne gemacht"

Der EHC Red Bull München kehrt trotz zweier Niederlagen beim Lehner Cup mit einem guten Gefühl aus der Schweiz zurück.
Florian Weiß |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
EHC-Star Konrad Abeltshauser (r.) im Duell mit Sven Senteler vom EV Zug.
EHC-Star Konrad Abeltshauser (r.) im Duell mit Sven Senteler vom EV Zug. © City-Press
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Zwei Spiele, zwei Niederlagen – und dennoch geht der EHC Red Bull München mit einem guten Gefühl aus dem Lehner Cup. "Es war ein gutes Spiel, wir hatten lange die Chance auf den Sieg. Zum Schluss haben wir unglückliche Gegentore kassiert", sagte Konrad Abeltshauser nach der 2:5-Niederlage gegen Gastgeber EV Zug am Samstag, bei dem Markus Eisenschmid (10.) und Yasin Ehliz (27.) den EHC sogar zweimal in Führung geschossen hatten. Das erste Spiel am Donnerstag hatten die Münchner mit 1:2 gegen den SC Bern verloren.

"Man merkt, wie wir uns von Wechsel zu Wechsel wohler fühlen"

"Das System ist für viele Spieler neu, aber man merkt, wie wir uns von Wechsel zu Wechsel wohler fühlen", sagte Abeltshauser mit Blick auf den neuen Cheftrainer Oliver David und dessen Spielidee weiter: "Im Großen und Ganzen haben wir heute einen guten Schritt nach vorne gemacht."

Bereits am kommenden Wochenende steht das Red Bulls Salute in Zell am See-Kaprun auf dem Plan. Dort trifft der Eishockeyclub am Freitag im Halbfinale auf das schwedische Team von Rögle BK, am Samstag geht es dann entweder gegen den EC Red Bull Salzburg oder erneut gegen den EV Zug.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.