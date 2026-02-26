Transfer-Coup: EHC verpflichtet Supertalent Alberts Smits

Top-Neuzugang für den EHC: Die Münchner verpflichten Alberts Smits bis zum Saisonende. Der lettische Verteidiger gilt als eines der größten europäischen Talente seines Jahrgangs.

Dem EHC Red Bull München ist kurz vor dem Start der Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Transfer-Coup gelungen. Der viermalige Meister verstärkt sich bis Saisonende mit dem lettischen Verteidigertalent Alberts Smits, das gaben die Münchner am Donnerstag bekannt. Der 18 Jahre alte Olympiafahrer gilt als designierter Top-5-Pick im kommenden Draft der NHL.

"Wir sind sehr stolz, dass sich Alberts für unsere Organisation entschieden hat", sagte Christian Winkler, Managing Director Sports der Eishockeysparte bei Red Bull: "Alberts ist eines der größten europäischen Verteidigertalente seines Jahrgangs und bringt für sein Alter außergewöhnliche körperliche Voraussetzungen, Spielintelligenz und Reife mit."

Smits stand in allen Olympiaspielen auf dem Eis

Smits kommt vom finnischen Erstligisten Mikkelin Jukurit an die Isar, in 38 Einsätzen in dieser Saison gelangen dem Abwehrmann sechs Tore und sieben Assists. Für die lettische Auswahl stand Smits in allen vier Olympiapartien (zwei Assists) auf dem Eis, auch beim 4:3-Erfolg in der Vorrunde gegen Deutschland. Bei der vorigen U20-WM überzeugte Smits zudem mit fünf Punkten in fünf Spielen.