Trainer Jackson vor DEL-Turnier: "Großartige Möglichkeit"

Der EHC Red Bull München startet mit viel Vorfreude in das Vorbereitungsturnier der Deutschen Eishockey Liga (DEL). "Das Turnier ist für uns eine großartige Möglichkeit dort weiterzumachen, wo wir in der vergangenen Saison aufhören mussten - nämlich kurz vor den Playoffs", befand Trainer Don Jackson (64) vor dem Auftakt der Münchner beim "MagentaSport Cup" am Donnerstag (19.30 Uhr) bei den Adlern Mannheim. "Meine Spieler sehen im Training glücklich und frisch aus. Sie können es kaum erwarten, endlich loszulegen", sagte der Amerikaner.

11. November 2020 - 10:40 Uhr | dpa

Don Jackson, der Trainer von München. © Tobias Hase/dpa/Archiv

München Seit dem vorzeitigen Abbruch im März ruht der DEL-Spielbetrieb. Am 19. November soll über den möglichen Saisonauftakt entschieden werden. Im Raum steht der 18. Dezember als Starttermin. Noch ist aber unklar, ob die Liga beginnt oder nicht. Das Vorbereitungsturnier dauert bis zum 12. Dezember.