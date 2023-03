Torfestival gegen Iserlohn: EHC-Stars treffen gleich acht Mal

Im vorletzten Hauptrunden-Spiel gegen Iserlohn zeigten sich die EHC-Stars besonders treffsicher. Bald geht es für die Münchner in die entscheidende Saisonphase.

München - Torfestival im Olympia-Eisstadion: Am Dienstagabend hat der EHC Red Bull München mit 8:3 gegen die Iserlohn Roosters gewonnen. Für die Münchner war es der mittlerweile siebte Sieg in der Serie.

Maximilian Kastner traf zwei Mal, die restlichen EHC-Treffer erzielten Patrick Hager, Andreas Eder, Austin Ortega, Filip Varejcka, Yasin Ehliz und Julian Lutz.

EHC startet am 15. März in die Playoffs

"Wir wollen noch ein gutes Hauptrundenspiel gegen Straubing zeigen und dann gut in die Playoffs starten. Wir haben in den vergangenen Matches ordentliches Hockey gespielt und wollen das in den Playoffs fortsetzen. Darauf arbeiten wir schließlich das ganze Jahr hin", sagte Ehliz nach der Partie.

Am kommenden Freitag schließt der EHC seine Hauptrunde ab, am 15. März starten die Münchner dann zu Hause ins Playoff-Viertelfinale.