Topspielschwäche: Der EHC ist nur noch der Kleine unter den Großen

Jacksons Team gehört zur Spitze - aber gegen die direkte Konkurrenz hagelt es Niederlagen.

München - Es ist nicht so, dass der EHC Red Bull München die Großen nicht schlagen könnte. Der 1,80 Meter kleine Mittelstürmer Ben Smith zum Beispiel bezwang kürzlich Paul Zipser in einem Gaudi-Wettkampf - der Bayern-Basketballer ist stattliche 2,03 Meter groß.

Künftiger EHC-Goalie Mathias Niederberger überragend

Doch auf dem Eis ist das in dieser Saison anders, da hat der EHC seine Probleme mit den Großen. Vor den Augen Zipsers, der wegen einer verlorenen Wette in einem Smith-Trikot auf der Tribüne saß, unterlag der EHC dem Meister und Tabellenführer Eisbären Berlin mit 1:2.

Der künftige EHC-Goalie Mathias Niederberger entschärfte sensationelle 97,67 Prozent der Schüsse auf sein Tor! "Niederberger hat nur ein Tor zugelassen, das war der Unterschied", sagte EHC-Coach Don Jackson, der mit dem Auftritt seines Teams einverstanden war.

Gut gespielt, aber leer ausgegangen. Wieder einmal. Denn im Duell mit den Top-Teams ist der drittplatzierte EHC in dieser Saison der Kleine unter den Großen. In den Vergleichen gegen die anderen der Top-Vier der DEL - Eisbären, Grizzlys Wolfsburg und Adler Mannheim - schneidet die Truppe vom Oberwiesenfeld schwach ab. Drei Siege aus zwölf Begegnungen ist die schlechteste Bilanz der Top-Teams.

EHC-Coach Don Jackson: "Die Playoffs sind eine andere Geschichte"

Der EHC muss dringend was ändern. Denn in zwei Wochen startet er ins Playoff-Viertelfinale. Dann geht es erstmal gegen ein Team aus den hinteren Playoff-Rängen. Etwa den ERC Ingolstadt, Gast im Olympia-Eisstadion am Sonntag (16.30 Uhr).

Die Panther sind vor den Freitagsspielen Neunter und haben seit Jahresbeginn nur vier von 16 Spielen gewonnen. Zuletzt aber bezwangen die Panther, die im Vorjahr den favorisierten EHC im Viertelfinale rausgeworfen hatten, Berlin.

Coach Jackson maß der Niederlage gegen Berlin kurz vor dem Start der K.o.-Runde nicht übermäßig viel Bedeutung bei. Er sagte vier Spiele vor Hauptrundenende: "Die Playoffs sind eine andere Geschichte." Es wäre gut für den EHC, wenn das dann auch für seine Duelle mit den Großen gelten würde...