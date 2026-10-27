Wieder ein Schock für den EHC Red Bull München: Nationaltorhüter Mathias Niederberger fällt mit einer erneuten Unterkörperverletzung voraussichtlich bis Jahresende aus. Der geplagte Goalie kämpft bereits zum vierten Mal binnen eineinhalb Jahren mit Problemen im Adduktorenbereich.

Mathias Niederberger weiß genau, was jetzt auf ihn zukommt. Er hat das alles schon erlebt, mehrfach – zu oft. Heilung, Reha, Aufbautraining, und dann, wenn der Prozess störungsfrei verläuft, das Comeback mit der Hoffnung, dass er nun endlich von der nächsten Verletzung verschont bleibt. Diesmal wird es sicher mehr als zwei Monate dauern. Nach dem jüngsten Schock am vergangenen Freitag beim 3:2 gegen die Iserlohn Roosters fällt der 33 Jahre alte Torhüter des EHC Red Bull München "voraussichtlich bis zum Jahresende" aus, teilte der Eishockeyclub mit.

Erneuter Rückschlag im Adduktorenbereich

Von einer Unterkörperverletzung ist allgemein die Rede, präziser wird es für gewöhnlich nicht. Doch wer die fragliche Szene und die unmittelbare Reaktion des Nationaltorhüters sah, muss davon ausgehen, dass erneut der Adduktorenbereich betroffen ist – zum vierten Mal innerhalb der letzten gut eineinhalb Jahre. Und das, obwohl Niederberger seinem Körper die nötige Erholung im Sommer gegönnt und dann viel Zeit und Arbeit in eine akribische Saisonvorbereitung investiert hatte, und eben auch in die muskuläre Verletzungsprophylaxe.

All der Aufwand hatte sich gelohnt. Niederberger startete in einer Verfassung in die DEL-Hauptrunde, die der seiner besten Phase sehr nahekam, als er zwischen 2021 und 2023 dreimal in Folge die DEL-Meisterschaft holte (zweimal mit Berlin, einmal mit München) und für die deutsche Nationalmannschaft grandiose WM-Turniere spielte (Halbfinale 2021, Silber 2023). Bei acht Einsätzen wurden Niederberger fünf Siege gutgeschrieben, bei nur einer Niederlage. Seine Fangquote lag bei annähernd 92 Prozent, ein Top-Wert. Doch es scheint wie verhext, erneut verweigerte ihm sein Körper den Dienst.

Eine Verletzungsserie seit 2025

Die sportlich dramatische Unglücksserie begann im März 2025 im Playoff-Viertelfinale gegen die Adler Mannheim. Niederberger musste für den damaligen Ersatzgoalie Evan Fitzpatrick den Platz räumen, vorzeitiges Saisonende. Im November 2025 folgte der nächste herbe Rückschlag im Hauptrundenspiel bei seinem Ex-Klub Eisbären Berlin. Niederberger schuftete im Eiltempo, um noch auf den Olympia-Zug Richtung Mailand aufzuspringen. Das klappte zwar, doch im März dieses Jahres kurz vor dem Start der Playoffs passierte es gegen die Grizzlys Wolfsburg erneut – und immer wieder ist der sensible Adduktorenbereich betroffen.

Gerade Eishockey-Torhüter beanspruchen diese Körperregion durch viele kraftvolle Seitwärts- und Spreizbewegungen enorm – sie müssen. Daher war Niederberger vor der Saison so zufrieden mit dem Aufbau, weil ihn entsprechende Belastungstests auch bestätigten. Nun muss, nun wird er aufs Neue die Geduld, den Willen und die Motivation aufbringen für das nächste Comeback – und einstweilen von Antoine Bibeau vertreten. Der 32-jährige Kanadier hatte das bereits in der Vorsaison über weite Strecken sehr überzeugend geschafft, der EHC setzt darauf, dass er dieses Vertrauen wiederum so gut rechtfertigt.

Bibeau übernimmt – wichtige Spiele vor der Deutschland-Cup-Pause

In Krefeld (4:2) ging es am Sonntag schon mal erfolgreich los für Bibeau. Die Derbys in Straubing (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen Nürnberg (Sonntag, 16.30 Uhr) sind die beiden nächsten Prüfungen, bevor die DEL wegen des Deutschland Cups eine kurze Pause einlegt.