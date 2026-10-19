EHC-Heimspiel inkl. After-Game-Party im VIP-Bereich – jetzt Tickets gegen Iserlohn gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Endlich wieder ein Heimspiel! Nach drei Auswärtspartien in Folge trifft der EHC am Freitagabend auf die Iserlohn Roosters im SAP Garden. Aktuell liegt der EHC in der Tabelle auf Rang fünf, zuletzt gab es eine 2:6-Niederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers. Der Gegner aus Iserlohn ist derzeit das Schlusslicht der DEL.
Eishockey erleben und anschließend im VIP-Bereich weiterfeiern! Gewinne mit der Abendzeitung Haupttribünen-Sitzplätze der besten Kategorie für das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Iserlohn Roosters am 23. Oktober um 19.30 Uhr in Europas modernster Sportarena, dem SAP Garden. Nach dem Spiel steigt bei der Night Session die After-Game-Party (bis 01.30 Uhr) im VIP-Bereich mit DJ-Sounds und Drinks.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen