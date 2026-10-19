Für das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Iserlohn Roosters verlosen der EHC und die Abendzeitung 3 x 2 Night-Session-Tickets inkl. Zugang zur After-Game-Party im VIP-Bereich. Jetzt mitmachen und live im SAP Garden mitfiebern!

Seit September 2024 ist der SAP Garden die Heimat des EHC Red Bull München. Bei Eishockey-Spielen fasst die Arena 10.796 Zuschauer.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit dem EHC Red Bull München 3 x 2 Sitzplatz-Tickets der besten Kategorie für das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Iserlohn Roosters am Freitag, den 23. Oktober (19.30 Uhr), inklusive Zugang zur After-Game-Party im VIP-Bereich. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 22.10., 13:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Endlich wieder ein Heimspiel! Nach drei Auswärtspartien in Folge trifft der EHC am Freitagabend auf die Iserlohn Roosters im SAP Garden. Aktuell liegt der EHC in der Tabelle auf Rang fünf, zuletzt gab es eine 2:6-Niederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers. Der Gegner aus Iserlohn ist derzeit das Schlusslicht der DEL.

Eishockey erleben und anschließend im VIP-Bereich weiterfeiern! Gewinne mit der Abendzeitung Haupttribünen-Sitzplätze der besten Kategorie für das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Iserlohn Roosters am 23. Oktober um 19.30 Uhr in Europas modernster Sportarena, dem SAP Garden. Nach dem Spiel steigt bei der Night Session die After-Game-Party (bis 01.30 Uhr) im VIP-Bereich mit DJ-Sounds und Drinks.