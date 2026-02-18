Tickets für das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Straubing Tigers gewinnen

Für das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Straubing Tigers verlosen der Eishockeyclub und die Abendzeitung 2 x 2 Sitzplatz-Tickets. Jetzt mitmachen und live im SAP Garden mitfiebern!

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zusammen mit dem EHC Red Bull München 2 x 2 Sitzplatz-Tickets für das Heimspiel des EHC Red Bull München gegen die Straubing Tigers am Freitag, den 13. März (19.30 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 12.03., 12:00 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Die letzten beiden Spieltage der DEL-Hauptrunde stehen bevor, dann beginnt mit den Playoffs die heißeste Eishockey-Zeit des Jahres. Der EHC Red Bull München liegt aktuell auf Rang vier und will sich in den letzten beiden Partien in die bestmögliche Ausgangsposition bringen. Rang zwei und die damit verbundene direkte Qualifikation für die Champions Hockey League sind noch möglich. Dafür ist am Freitag (19:30 Uhr) ein Heimsieg im Duell mit den derzeit zweitplatzierten Straubing Tigers nötig, die vier Zähler vor dem Team von Cheftrainer Oliver David liegen. Holt der Eishockeyclub die notwendigen Punkte gegen die Niederbayern, gegen die es zuletzt wahre Torfestivals gab (34 Tore in vier Partien)?

Finden Sie es heraus, denn mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, live im seit langem restlos ausverkauften SAP Garden dabei sein. Zusammen mit dem EHC Red Bull München verlost die Abendzeitung 2 x 2 Sitzplatz-Tickets für das Derby gegen Straubing.