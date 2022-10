Sieg-Tipp des Goalies für EHC-Matchwinner Szuber

Maksymilian Szuber avanciert in Straubing zum Matchwinner und verwandelt als einziger Schütze seinen Penalty. Die Idee dazu hatte Goalie Danny aus den Birken.

Straubing - Auch Siege können wehtun, speziell, wenn man Eishackler ist und man überraschend zum Matchwinner mutiert. Genau das war Maksymilian Szuber an diesem Abend in Straubing.

Der 20-jährige Verteidiger des EHC Red Bull München verwandelte beim Gastspiel bei den Straubing Tigers als einziger Schütze seinen Penalty und bescherte dem Vizemeister so einen 4:3-Sieg und zugleich den Extrapunkt. Danach prasselten die Glückwunsche in Eishackler-Art in Form von EHC-Pranken auf seinen Helm ein.

"Im Training schieße ich häufiger Penaltys. Deshalb meinte Goalie Danny aus den Birken zu Don Jackson: 'Lass doch mal den Szubi schießen.' Für dieses Vertrauen bin ich sehr dankbar", sagte Szuber vor dem Spiel gegen Schwenningen.