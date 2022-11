Siebter Sieg in Serie: EHC München triumphiert in Iserlohn

DEL-Spitzenreiter EHC Red Bull München hat seine gute Form auch bei den Iserlohn Roosters unter Beweis gestellt und einen ungefährdeten 5:0-Erfolg eingefahren.

Justin Schütz (Nummer 18, weißes Trikot) bringt den EHC- München in Iserlohn mit 1:0 in Führung.

München - Drei Auswärtsspiele in neun Tagen: Der EHC München ist eindrucksvoll in sein anspruchsvolles Programm gestartet und hat mit dem 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) bei den Iserlohn Roosters bereits den siebten Erfolg hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingefahren.

Justin Schütz eröffnet den Münchner Torreigen in Iserlohn

"Es waren alles enge Spiele, und es gibt ordentlich Selbstvertrauen, wenn man diese engen Spiele gewinnt", hatte EHC-Coach Don Jackson zuletzt angesichts der beeindruckenden Serie gesagt.

Genau dieses Selbstvertrauen demonstrierten die Münchner auch am Mittwochabend in Iserlohn - und gestalteten die Angelegenheit ausgesprochen deutlich. Justin Schütz brachte den Tabellenführer in der 19. Minute in Führung, und nach der ersten Pause baute der EHC das Ergebnis weiter aus.

Zweites Drittel: Drei EHC-Tore binnen vier Minuten

Im zweiten Drittel ging es bei den Treffern von Yasin Ehliz (32.) , Ryan McKiernan (34.) und Michael Daubner (34:17) Schlag auf Schlag - und der Spitzenreiter steuerte einem ungefährdeten Sieg entgegen.

EHC-Kapitän Patrick Hager blieb es vorbehalten, im letzten Abschnitt mit dem Tor zum 5:0 den Schlusspunkt zu setzen (47.). Der Münchner Vorsprung auf den ersten Verfolger Adler Mannheim beträgt bereits acht Zähler.