Red Bull München: Mit einem Sieg geht's in die Länderspielpause

Red Bull München hat das kurzweilige Duell gegen die Iserlohn Roosters mit 6:3 (2:1|1:1|3:1) gewonnen. Jeweils zwei Tore erzielten Trevor Parkes und Ben Street. Auch Philip Gogulla und Ben Smith waren erfolgreich.

Iserlohn - Offensives Eishockey, mit intensivem und schnellem Spiel sowie Topchancen für beide Teams! Am Sonntag spielte Red Bull München gegen die Iserlohn Roosters vor 2.887 Zuschauern am Seilersee.

Iserlohn ging in der 17. Minute in Führung

Iserlohn ging nach einem Pfostentreffer von John Broda durch Sven Ziegler in der 17. Minute in Führung. Aber die Red Bulls lieferten einen Doppelschlag: Street setzte den Puck in der 19. Minute hinter die Linie und Gogulla brachte die Münchner nur 47 Sekunden später in Führung.

Nach dem Seitenwechsel belohnte Broda die Sauerländer mit dem 2:2 (32.), aber die Bayern reagierten mit Tempoerhöhung und neuen Chancen. Rückkehrer Street fälschte einen Schuss von Jonathon Blum sehenswert zum 3:2 ab (39.).

Abeltshauser: "Die Rückkehrer haben ein super Spiel gemacht"

Das Jackson-Team jubelte in der 46. Minute zum vierten Mal nach Parkes‘ Maßarbeit. Zwei Minuten später traf Torsten Anker zum 4:3. In der Schlussphase war dann nur noch der Red Bull München erfolgreich. Smith erhöhte auf 5:3 (55.) und Parkes (58.) markierte den 6:3-Endstand. Konrad Abeltshauser stolz: "Es war nicht einfach. Wir sind sehr froh über den Auswärtssieg. Die Rückkehrer haben ein super Spiel gemacht."