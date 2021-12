Overtime-Krimi: Justin Schütz schießt München ins CHL-Halbfinale

Dank eines 2:1-Sieges nach Verlängerung gegen den finnischen Vertreter Lukko Rauma ist der EHC Red Bull München in die Vorschlussrunde der Champions Hockey League eingezogen.

Der Matchwinner des EHC: Justin Schütz (links) schoss die Münchner mit seinem Treffer in der Overtime ins CHL-Halbfinale.

München - Was für ein Finish: Der EHC Red Bull München steht nach einem Krimi im Halbfinale der Champions Hockey League (CHL).

Konrad Abeltshauser (rechts) gratuliert Frederik Tiffels, dem Torschützen zum 1:1. © imago images/Eibner

Münchens Tiffels gleicht Führung durch Repo aus

Der dreimalige deutsche Eishockey-Meister siegte am Dienstagabend im Viertelfinal-Rückspiel gegen Lukko Rauma aus Finnland erst in der Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) - und ist damit das einzige deutsche Team in der Vorschlussrunde. Meister Eisbären Berlin, Adler Mannheim und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven waren zuvor ausgeschieden.

Justin Schütz lässt EHC München weiter träumen

Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften noch 2:2 getrennt. Sebastian Repo (33.) brachte die Gäste diesmal zu Beginn des zweiten Drittels in Führung, ehe Frederik Tiffels (39.) zum Ausgleich traf.

Die Münchner vermochten mehrfach eine Überzahl und ihre vielen Torchancen oftmals nach Kontern lange nicht zu nutzen. Justin Schütz machte mit seinem Treffer in der Overtime (63.) den Einzug ins Halbfinale perfekt.

Dort trifft München erneut auf einen finnischen Klub, im neuen Jahr wartet Tappara Tampere auf die Mannschaft von Trainer Don Jackson.

Bislang konnte kein DEL-Team die seit 2014 ausgetragene Champions League gewinnen. 2019 waren die Red Bulls im Finale am schwedischen Rekordsieger Frölunda HC gescheitert.