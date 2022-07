Ohne Halle: Der EHC packt viermal die Sachen

Das Eisstadion wird im August für die European Championships benötigt - Training in der Fremde.

München - Der EHC Red Bull und seine Halle - ein leidiges Thema. Die neue Arena, der SAP Garden, hätte nun eigentlich fertig sein sollen. Aber immer wieder ist etwas dazwischen gekommen, gerade ist es der grassierende Roh- und Baustoffemangel. Die Eröffnung ist nun für Ende 2023 geplant. Gut, dass der EHC ja noch das altehrwürdige Olympia-Eisstadion hat - oder eben auch nicht.

Olympiapark: 5.000 Sportler werden bei den European Championships erwartet

Denn im August steigen im Olympiapark die European Championships. Europas Beste im Duell in neun Sportarten in einem Aufwasch, knapp 5.000 Sportler werden erwartet. Es ist das größte Event im Park seit den Olympischen Spielen 1972, da will man einen guten Eindruck hinterlassen. Da wird jede Räumlichkeit irgendwie gebraucht. Auch das Eisstadion - als Pressezentrum.

EHC bräuchte die Halle eigentlich dringend

Dumm nur, dass der EHC gerade in dieser Phase die Halle dringend selbst bräuchte. Im August nämlich scheucht Trainer Don Jackson seine Mannschaft zu den Vorbereitungseinheiten übers Eis. Die Spieler sollen sich aneinander und an ihr Heim-Eis gewöhnen - und die Zugänge und ihre Familien auch an die Stadt.

Störeinflüsse sind bei den Klubs während der sensiblen Phase besonders unerwünscht. Im Eishockey gilt die alte Regel: In der Vorbereitung wird zwar nicht der Meister ermittelt, wohl aber geformt. Der EHC muss das nun auswärts tun.

Die Eishackler, amtierender Vizemeister mit klarem Ziel "Titel 2023", ziehen für die Vorbereitung notgedrungen um. Und zwar gleich viermal. Ab 3. August geht es, nach den Medizinchecks, für das Team in Salzburg aufs Eis - der Klubeigner unterhält dort eine Nachwuchsakademie. Am 13. und 14. August machen Patrick Hager & Co. dann in Kitzbühel Station. Dort nehmen sie am international besetzten Turnier Red Bulls Salute teil.

Ab 18. August kommt es dann unterhalb der Zugspitze zum Wiedersehen mit Klublegenden Pat Cortina und Uli Maurer: Der Kooperationspartner aus der Oberliga, der SC Riessersee, gewährt dem EHC Obdach. Am 5. September, also erst zehn Tage vor dem Saisonauftakt, spürt die Truppe vom Oberwiesenfeld erstmals das heimische Eis unter den Kufen.

Soviel, wie der EHC in der Vorbereitung vom "Packen" lernt, spricht es für eine Saison voller Sixpacks, Dreierpacks und Packungen - die dann aber für den Gegner.