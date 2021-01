Noch kein Sieg 2021: EHC München verliert auch gegen Ingolstadt

Der EHC München verliert im eigenen Stadion gegen Ingolstadt mit 4:6 und ist heuer noch sieglos.

München - Nein, 2021 ist noch nicht das Jahr des EHC Red Bull München. Der dreimalige deutsche Meister ist heuer noch ganz ohne Sieg. Nach der 3:2-Niederlage nach Penaltyschießen am 2. Januar bei Erzrivale Adler Mannheim folgte die nächste Pleite on Ice am Freitag.

Der EHC verlor in heimischer Halle das Derby gegen den ERC Ingolstadt in einem teils wilden Showdown mit 4:6! "Wir waren heute hinten nicht sicher genug. Du darfst keine sechs Gegentore bekommen", sagte EHC-Stürmer Justin Schütz.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

EHC geht gegen Ingolstadt in Führung und verliert

Dabei waren die Münchner gut in die Partie gestartet. Mark Voakes sorgte in der 3. Minute für die Führung. Die währte aber nur fünf Minuten, dann erzielte Mirko Höfflin das 1:1, zwei Minuten später jubelte Ingolstadt erneut: Wayne Simpson mit der Führung der Panther. Sieben Minuten später schlugen die Red Bulls durch Chris Bourque zurück, das 2:2.

Es ging wild – bis vogelwild – weiter, Frederik Storm (25.) und Brandon Defazio (26.), mit einem Doppelschlag, den der EHC mit einem Doppelschlag in der 37. Minute konterte. Erst traf Trevor Parkes, 48 Sekunden später Yasin Ehliz. Genug des fröhlichen Scheibenschießens? Mitnichten. Doch die Panther hatten mehr Zielwasser getankt. Justin Feser (57.) und erneut Simpson sorgten für die Entscheidung – zuungunsten des EHC.