Niederlage beim Letzten: EHC München weiter in der Krise

Nächste Niederlage für den EHC Red Bull München! Am Dienstagabend setzte es gegen die Schwenninger Wild Wings bereits die siebte Pleite aus den vergangenen acht Spielen.

München - EHC Red Bull München ist in der Liga weiterhin in der Krise. Gegen den Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings verlor der Halbfinalist der Champions Hockey League nach Penaltyschießen mit 2:3 (2:1, 0:1, 0:0) und fiel in der Tabelle nach der siebten Pleite aus den vergangenen acht Begegnungen auf Platz fünf zurück. Maximilian Kastner (9.) und Austin Ortega (20.) erzielten die Münchner Tore im letzten Auswärtsspiel des Kalenderjahres 2021.