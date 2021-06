NHL-Traum: Münchner Peterka unterschreibt bei Buffalo Sabres

Das Franchise aus dem Bundesstaat New York hatte sich die Rechte am deutschen Nationalspieler an der 34. Stelle des NHL Entry Drafts 2020 gesichert. Das bedeutet allerdings nicht automatisch, dass John-Jason Peterka in der NHL für Buffalo auflaufen wird.

11. Juni 2021 - 18:57 Uhr | AZ/dpa

John-Jason Peterka hat einen Entry-Level-Vertrag beim US-Profiteam Buffalo Sabres unterzeichnet. (Archivbild) © Lino Mirgeler/dpa