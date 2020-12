NHL-Profi Kahun verlässt EHC Red Bull München

Der EHC Red Bull München hat den Abschied von Nationalstürmer Dominik Kahun bestätigt. Wie der dreimalige deutsche Meister am Mittwoch mitteilte, reist der 25-Jährige in den nächsten Tagen nach Kanada, um sich dort auf die kommende Saison in der National Hockey League (NHL) vorzubereiten.

16. Dezember 2020 - 13:10 Uhr | dpa

Dominik Kahun von München spielt den Puck. © Matthias Balk/dpa/Archiv