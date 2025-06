NHL-Perspektive: Münchner Julius Sumpf von Chicago ausgewählt

Die Blackhawks ziehen das in der RB-Akademie ausgebildete Talent aus München im NHL-Draft.

Christian Winkler hatte die Möglichkeit erwähnt, nun ist es gekommen, wie der Sportchef des EHC Red Bull München vermutete: Sturmtalent Julius Sumpf hat eine Perspektive in der NHL und dürfte sein Glück vorerst in Nordamerika suchen. Die in Aussicht gestellte Rückkehr des einstigen Schülers der RB-Akademie in Liefering ist wohl zunächst vom Tisch.

Die Chicago Blackhawks sicherten sich in der jährlichen NHL-Talentziehung an Position 98 die Rechte am 20-Jährigen. Sumpf hatte in der kanadischen Top-Nachwuchsliga QJMHL bei den Moncton Wildcats auf sich aufmerksam gemacht. Der gebürtige Münchner wechselt wohl ans Providence College, um sich der NHL-Reife anzunähern.

Der EHC-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten über den EHC Red Bull München. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Insgesamt vier deutsche Talente beim Draft ausgewählt

Neben Sumpf wurden weitere drei deutsche Talente beim Draft 2025 im Peacock Theater von Los Angeles ausgewählt. Zwei Positionen vor Sumpf entschieden sich die Washington Capitals für Maxim Schäfer (18) von den Eisbären Berlin. An Position 117 zogen Leon Draisaitls Edmonton Oilers den Stürmer David Lewandowski (18). An 177. Stelle folgte schließlich Verteidiger Carlos Händel (18), auf dessen Entwicklung die Montreal Canadiens künftig besonders genau achten werden.

Als Top-Spieler des Jahrgangs wählten die New York Islanders an erster Stelle Verteidiger Matthew Schaefer aus Kanada.