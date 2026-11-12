Nächster EHC-Schock: Wagner fällt mehrere Wochen aus

Der Defensivspezialist von Red Bull München hat sich beim DEB-Cup verletzt und steht seinem Team für längere Zeit nicht zur Verfügung.

Nächster verletzungsbedingter Rückschlag für den EHC: Nationalspieler Fabio Wagner hat sich beim Länderspiel im Deutschland Cup gegen die Slowakei (4:3) am vergangenen Sonntag eine Unterkörperverletzung zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit.

Wagner, der die DEB-Auswahl gegen die Slowakei erstmals als Kapitän aufs Eis führte, wechselte zur Saison 2025/26 vom ERC Ingolstadt nach München. In seiner ersten Spielzeit für die Red Bulls absolvierte der Defensivspezialist 56 DEL-Partien und erzielte dabei 14 Scorerpunkte (vier Tore, zehn Assists).

Neben Wagner fehlen Münchens Trainer Oliver David weiterhin die Langzeitverletzten Mathias Niederberger (Unterkörper) und Rio Kaiser (Unterkörper), die frühestens Anfang kommenden Jahres zurückkehren werden.

Auch die Stürmer Chris DeSousa (Oberkörper) und Dominik Kahun (Unterkörper) stehen noch nicht zur Verfügung. Beide sind bislang nicht ins reguläre Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Positive Nachrichten gibt es dagegen von Philipp Krening. Der Stürmer ist wieder vollständig ins Teamtraining eingestiegen. Ob er bereits beim Auswärtsspiel am 13. November gegen die Augsburger Panther zum Einsatz kommen kann, entscheidet die medizinische Abteilung nach dem Abschlusstraining am Freitag.