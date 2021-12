Nach Sieg gegen Ingolstadt: EHC übernimmt wieder die Tabellenführung

Der EHC München gewinnt das Derby gegen den EHC Ingolstadt mit 4:3 und springt wieder an die Tabellenspitze.

München - Generalprobe geglückt! Der EHC Red Bull München hat sich am Dienstagabend im Derby gegen den EHC Ingolstadt mit 4:3 durchgesetzt.

"Wir machen es zu dramatisch am Ende der Spiele", kritisierte Benjamin Street, der die Overtime-Niederlage in Mannheim wohl auch noch im Kopf hatte: "Wir müssen uns ein bisschen mehr fokussieren." Die Tore für die Münchner erzielten Zach Redmond, Jonathon Blum, Austin Ortega und Ben Street.

EHC übernimmt vor Mannheim-Showdown die Tabellenführung

Vor dem zweiten Duell gegen Mannheim binnen fünf Tagen setzt sich der EHC damit wieder an die Spitze der DEL. Nach der 3:2-Niederlage nach Verlängerung in Mannheim brennen die Münchner am Donnerstagabend auf Wiedergutmachung.

"Wir haben einen straffen Zeitplan momentan. Wir sind aber daran gewöhnt. Wir müssen einfach weitermachen. Manchmal ist es schön, einfach zu spielen und so in der Gruppe zu sein", sagt Street. Bully ist um 19.30 Uhr im Münchner Olympia-Eisstadion.