Nach Sieg gegen Düsseldorf: EHC München wieder Tabellenführer

München – Der EHC München bleibt daheim ungeschlagen und übernimmt die Tabellenführung in der DEL!

Nach dem 1:2 am Mittwoch bei den Iserlohn Roosters bezwangen die Münchner die Düsseldorfer EG durch Tore von Trevor Parkes (5.), zweimal Zachary Redmond (15., 33.), Benjamin Street (32.) und Yannic Seidenberg (48.) mit 5:3 (1:1, 2:2, 2:0).

Für die DEG trafen Kyle Cumiskey (23.), Jerry d'Amigo (38.) und Victor Svensson (48.). "Wir haben viel Druck ausgeübt, uns aber durch die Gegentore unnötig in Schwierigkeiten gebracht", erklärte Yannic Seidenberg nach der Partie. In zwei Tagen geht es für die Münchner bereits wieder weiter: Am Sonntag muss der EHC zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven.