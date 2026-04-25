Konrad Abeltshauser verlässt den EHC Red Bull München. Nach AZ-Information wechselt der "Kini" zu den Löwen Frankfurt.

Der "Kini" des EHC Red Bull München hat einen neuen Klub: Konrad Abeltshauser wechselt nach gemeinsamen Informationen von AZ und Eishockey News zu den Löwen Frankfurt.

Abeltshauser durchlief die Tölzer Nachwuchsschule

Auch der EHC, eines der Top-Teams der Deutschen Eishockey Liga, hatte dem Verteidiger ein Angebot vorgelegt. Er entschied sich anders. Eine Rolle hat dabei offenbar ein entscheidender Punkt des Vertragsangebotes gespielt: die Vertragsdauer. Nach unseren Informationen haben ihm die Löwen einen Mehrjahresvertrag angeboten.

Abeltshauser stammt aus dem bayerischen Oberland und durchlief die Tölzer Nachwuchsschule. Nach Jahren in Nordamerika kam der heute 33-Jährige Anfang 2016 zum EHC Red Bull München. Für den Club spielte er bis zuletzt und trug zu vier Deutschen Meisterschaften bei. 2016/17 wurde er als DEL-Verteidiger des Jahres ausgezeichnet. Er gilt als Klublegende des EHC, die Red Bulls hatten ihn tags zuvor offiziell mit einem Abschied durch die große Tür verabschiedet.

Konrad Abeltshauser verabschiedet sich mit seiner Tochter Cecilia von den Fans im SAP Garden. © City-Press GmbH Bildagentur (CityPress)

Abeltshauser bringt Erfahrung mit

Der 1,96-Meter-Hüne bringt neben Erfahrung eine starke Plus/Minus-Statistik mit. Er gilt als hervorragender Schussblocker und guter Typ in der Kabine. Künftig dem Vernehmen nach eben in der Frankfurter Kabine.