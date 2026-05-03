Nach Abgang in München: Abeltshauser wechselt nach Frankfurt

Aus Bayern nach Hessen: Konrad Abeltshauser setzt seine Karriere in der Deutschen Eishockey Liga fort. Die Münchner Identifikationsfigur wird ein Löwe in Frankfurt.

Nach seinem Abschied beim EHC Red Bull München wechselt das bayerische Urgestein Konrad Abeltshauser innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu den Löwen Frankfurt. Der 33 Jahre alte Verteidiger unterschrieb einen Vertrag über zwei Spielzeiten.

"Ich hatte gute Gespräche in Frankfurt und irgendwie fühlt es sich brutal richtig an. Die Leidenschaft sowohl bei mir, als auch beim Club ist extrem hoch, so dass wir gemeinsam in eine positive und erfolgreiche Zukunft blicken wollen und darauf freue ich mich", erklärte Abeltshauser.

"Koni" wird ein Hesse

Der Frankfurter Sportdirektor Jan Barta sagte: "Wir sind stolz und begeistert, Konrad bei den Löwen willkommen zu heißen. Konrad ist nicht nur ein herausragender Profi auf dem Eis, sondern auch ein Mensch, der als Vorbild vorangeht. Wir sind überzeugt, dass seine Erfahrung, seine Professionalität und seine Persönlichkeit uns als Club unfassbar bereichern werden – sowohl sportlich als auch menschlich."

Der gebürtige Bad Tölzer Abeltshauser verlässt die Münchner nach etwas mehr als zehn Jahren. Der langjährige Nationalverteidiger wurde mit seiner bayerischen Lebensart zur Identifikations- und Führungsfigur der Mannschaft.

Die Frankfurter haben eine Krisensaison hinter sich. Sie schlossen die DEL-Hauptrunde nur als Tabellenvorletzter ab. Abeltshauser, der in München "Koni" oder später sogar "King Koni" gerufen wurde, bekommt bei den Löwen das Trikot mit der Nummer 16 - so wie beim EHC.