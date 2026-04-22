Nach dem Aus im Halbfinale gegen Mannheim verabschiedet sich der EHC Red Bull München am Samstag von seinen Fans und der Saison 2025/26. Für Jung und Alt ist einiges geboten.

Ein letztes Servus für die Spielzeit 2025/26: Am Samstag lädt der EHC Red Bull München zur Saisonabschlussfeier in den SAP Garden ein.

Bis zum Mittwochabend liefen beim EHC Red Bull München die Spielergespräche nach dem Halbfinal-Aus gegen Mannheim noch, die sogenannten Exit-Meetings, wobei das bei vielen Profis nicht wörtlich zu nehmen ist, sie bleiben ja. Parallel wird diese Woche am Oberwiesenfeld aber auch der Saisonausklang am Samstag geplant, den Fans soll schließlich etwas geboten werden.

Auf seiner Webseite hat der Eishockeyclub nun das Programm umrissen. Ab 14 Uhr wird die Veranstaltung auch im Außenbereich des SAP Gardens beginnen, in der Arena startet um 14.30 Uhr das Bühnenprogramm. Dort wird sich die Mannschaft der Saison 2025/26 ab 15.30 Uhr ein letztes Mal den Fans präsentieren, bevor im Anschluss bei einer Autogrammstunde ausgiebig Zeit auch für Fotos mit Kapitän Patrick Hager und Co. sein wird.

EHC-Feier im SAP Garden: Hüpfburg, Glücksrad und Freibier

Für die jungen Anhänger, schreibt der EHC, gibt es im Freien eine Hüpfburg und Mitmachaktionen. Drinnen stehen Spielekonsolen und ein Glücksrad zum Zeitvertreib bereit. Fan-Artikel werden zudem zu vergünstigten Preisen angeboten. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt – und zeitweise Freibier ausgeschenkt.

Obwohl die fünfte DEL-Meisterschaft ausgeblieben ist, hat der EHC übrigens seinen Zuschauerzuspruch im Vergleich zur Vorsaison gesteigert. Die insgesamt 31 DEL-Heimspiele besuchten demnach 322.312 Fans, was einem Schnitt von 10.397 Zuschauern pro Spiel und einer Stadion-Auslastung von 96,3 Prozent entspricht – neuer Klub-Rekord.