Mister 96,43 Prozent: Der EHC siegt dank Jung-Torwart

Den Spitznamen "Mister 100 Prozent" ist er nach seinem ersten Gegentor in der Deutschen Eishockey Liga für immer los, aber Daniel Allavena war trotzdem glücklich.

Bremerhaven - Der 23 Jahre alte Torhüter des EHC Red Bull München hat sein Startdebüt gewonnen - im Spitzenspiel bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven.

72 Sekunden doppelte Unterzahl und eine Fangquote von 96,43 Prozent

Der EHC festigte durch das 2:1 seine Tabellenführung. Er war im zweiten Drittel kaltschnäuziger. Ben Street traf und kurz vor der zweiten Pause auch Ryan McKiernan - in eine Bremerhavener Druckphase hinein.

Die Gäste verteidigten 72 Sekunden doppelte Unterzahl und hatten in Allavena das Ass in Brandphasen (Fangquote: 96,43 Prozent). Allavena à la bonne heure! In Absenz des verletzten Stars Mathias Niederberger erhielt er den Vorzug vor Danny aus den Birken. Er spielt aktiver mit, die Vorderleute helfen.

Allavena lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen

Nicht mal eine Flugzeug-Panne samt 90-minütiger Verspätung verunsicherte den Garmischer, der davor in der DEL erst zwei Kurzeinsätze (ohne Gegentor, daher der Spitzname) bestritten hatte. "Eine super Partie" bescheinigte Verteidiger Konrad Abeltshauser dem Mitspieler. Allavena will "auf dem Boden bleiben, hart arbeiten". Am Sonntag erwartet der EHC die Augsburger Panther zum Derby (16.30 Uhr, Olympia-Eisstadion).