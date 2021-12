Mannheim-Pleite verdaut: EHC Red Bull München schlägt Schwenningen

Der EHC Red Bull München hat sich mit einem 4:2-Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings zurück auf Platz eins der DEL-Tabelle geschoben.

München – Ein überlegenes zweites Drittel hat gereicht: Der EHC Red Bull München hat sich mit einem 4:2 (2:2, 2:0, 0:0) gegen Schwenningen die Tabellenführung zurückerobert.

Weniger als 24 Stunden nach der Niederlage im "Clásico on Ice" gegen die Adler Mannheim (2:5) gelang der Mannschaft von Trainer Don Jackson das Spitzenreiter-Comeback. Patrick Hager traf nach dem 2:2 der Gäste doppelt (24./33).

EHC am Dienstag in der Champions League gefordert

Nach zwei Spielen an zwei Tagen haben die Münchner Eishackler nun ein paar Tage Zeit zum Durchschnaufen. Am Dienstag (18 Uhr) geht es im Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League in Finnland bei Lukko Rauma darum, sich eine gute Ausgangssituation für den möglichen Halbfinal-Einzug zu schaffen. Das Rückspiel in München gegen den finnischen Meister von 2021 findet am 14. Dezember (20.15 Uhr) statt.