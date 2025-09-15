Ein so kurioses wie regelwidriges Tor bringt den EHC Red Bull München bei der Heim-Premiere gegen Bremerhaven auf die Verliererstraße. Kapitän Hager trauert den zahlreichen verpassten Chancen nach.

Der Puck, der kleine Kobold – so nennen die Eishackler ihr Spielgerät schon mal. Weil er ab und zu eigensinnig hüpft. Aber hat das Hartgummi dermaßen ein Eigenleben, dass es nach Verlassen von Veit Oswalds Schläger die Flugbahn ruckartig um 30, 40 Grad verlässt und nach rechts übers ganze Eis in Oswalds eigenes Tor, das des EHC Red Bull München, steuert?

EHC Red Bull München: "Nach Ansicht der Videobilder war es eine falsche Tatsachenentscheidung"

Das war passiert: 2:1 führte der EHC im SAP Garden nach guter Leistung – und sollte ins Powerplay gehen, die Schiedsrichter hatten eine Strafe gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven angezeigt. Oswald führte in der Offensive die Scheibe. Münchens Goalie Mathias Niederberger eilte zur Bank, damit ein sechster Feldspieler zusätzlichen Druck aufs Tor macht. Bei der nächsten Puckberührung der Gäste hätte das Überzahlspiel angefangen.

Dann aber lag die Scheibe so plötzlich wie merkwürdig im Münchner Netz. Die rund 9500 Fans im Rund wunderten sich, Kapitän Patrick Hager beschwerte sich – vergeblich. Die Schiris Lukas Kohlmüller und Aleksander Polaczek gaben das Tor nach ebenso langer wie ausführlicher Diskussion.

Hatte der Pumuckl reingepfuscht? Nein, die Schiedsrichter irrten in ihrer Regelauslegung, wie auf Nachfrage der „Eishockey News“ und später auch offiziell die Deutsche Eishockey Liga (DEL) einräumte. "Nach Ansicht der Videobilder war es eine falsche Tatsachenentscheidung", erklärte Schiri-Chef Lars Brüggemann. Diese Einordnung schließt die Möglichkeit eines EHC-Protests gegen die Spielwertung aus.

Hatten die Schiedsrichter noch die alte Regel 114 im Kopf?

Stadionsprecher Wolfgang Dittrich sagte auf Anweisung der Unparteiischen Vladimir Eminger als Torschützen durch (41.) – just den Spieler, der die Scheibe mit der Kelle abgefälscht hatte. Möglich darum, dass die Schiris noch die alte Regel 114 im Kopf hatten, wonach bei angezeigter Strafe erst echte Puckkontrolle des designierten Unterzahl-Teams das Spiel gestoppt wird.

Wobei, hust, auch da schon ein Beispiel besagte, dass ein Tor nur zähle, wenn in diesem Fall die Münchner ein Eigentor erzielt hätten. Wie Hager nahelegte, waren die Schiris davon ausgegangen, dass auch ein Abfälscher zählte. . . Nein!

DEL hatte Regelwerk schon vor vier Jahren angepasst

Die DEL hat ihr Regelwerk 2021 an das des Weltverbandes angepasst. Da heißt es in Regel 78.5 (XI) nun klar: Fälscht die zu bestrafende Mannschaft die Scheibe bei angezeigter Strafe ab und trifft ins gegnerische Tor, gilt es nicht. Das wissen nun auch die Schiris. Zu spät für den EHC. Hager sollte später ausgelassenen Chancen nachtrauern: „Wir brauchen es nicht auf diese eine Situation herunterrechnen.“ Denn im EHC-Spiel schlich sich nach dem 2:2 Unordnung ein wie in Meister Eders Werkstatt, wenn. . .

Bremerhaven gewann das Spiel noch. Schwupp, schon sind die Punkte weg, wer hat die wohl weggesteckt?