Kein Gruppensieg: EHC verliert in Tampere

Der EHC Red Bull München beendet die Gruppe in der Champions League auf dem zweiten Platz. Am Dienstagabend gab es eine 0:4-Niederlage bei Tappara Tampere.

Tampere - Gruppensieg errungen? Nein, zum Abschluss sollte es eine Klatsche setzen: Der EHC Red Bull hat in der Champions League das Duell um Platz eins bei Tappara Tampere mit 0:4 (0:0|0:3|0:1) verloren. Veli-Matti Savinainen (24./37.), Ben Thomas (26.) und Casimir Jürgens (50.) erzielten die Treffer für die Gastgeber.

"Es war sicher nicht unser bestes Spiel heute. Sie waren die bessere Mannschaft, deswegen haben sie verdient gewonnen", sagte EHC-Profi Chris DeSousa.

Das Team von Trainer Don Jackson beendete die Vorrunde in der stark besetzten Gruppe C damit auf dem zweiten Platz. Der nächste Gegner des EHC steht auch schon demnächst fest: Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen wird am Donnerstag (16 Uhr) in Zürich über die Bühne gehen.