Kabinenreport: So exzessiv feiert der EHC München seinen Meistertitel

Echte Bierseligkeit! Der EHC Red Bull München begeht seinen vierten DEL-Titel der Vereinsgeschichte durch den Final-Sieg über den ERC Ingolstadt exzessiv in der Kabine und an altbekannter Feierstätte. Ein AZ-Report.

München - Sie wollten es wirklich wissen, die meisterlichen Feierbiester des EHC Red Bull München: Gehen tatsächlich die kolportierten 13 Liter in den 72 Zentimeter hohen, 10,4 Kilogramm schweren Meisterpokal der DEL hinein? Immer wieder stürzten die Spieler – besonders Gifthaferl Chris DeSousa tat sich dabei als Barkeeper der etwas anderen Art hervor – den Inhalt der Bierflaschen in den Kelch.

Doch kaum war der Pokal gut gefüllt, musste schon wieder ein Spieler, ein frischgekürter Meister, sein Mütchen kühlen und den Durst besiegen, und genehmigte sich einen, mehrere, viele Schlücke des Mannas, des bayerischen Zaubertranks.

Maximilian Kastner: "Solche Tage muss man feiern"

Das Gejohle der umstehenden trinkwilligen und feierwütigen Akteure war ihm dabei stets sicher. Je länger der Abend in der Kabine des EHC Red Bull München, der sich zuvor in seiner Heimstätte am Oberwiesenfeld durch einen 3:1-Sieg den entscheidenden vierten Erfolg in der Best-of-Serie gegen Ingolstadt gesichert hatte, dauerte, umso rutschiger, um so bierhaltiger wurde der Boden.

Schließlich war man auch schon längst auf Bierfässer zur Verköstigung umgestiegen, die Hacker-Flaschen waren geleert "Solche Tage muss man feiern", meinte Maximilian Kastner, der schon bei den Titelgewinnen 2016, 2017, 2018 dabei war, und jetzt sogar zum MVP, dem wertvollsten Spieler der Finalserie, gewählt wurde.

Meisterfeier des EHC München: Bier und Schampus fließen

Die Umkleidekabine, das Heiligtum der Spieler, war bier- und schampusgeflutet. Denn, wenn Eishackler feiern, bleibt kein Auge und schon gar keine Kehle trocken. Der Geruch war schier animalisch. Der Schweiß vermengte sich mit dem Biergeruch und dem Qualm der Meisterzigarren.

Austin Ortega versuchte, den glimmenden Stumpen im Gesicht von Trevor Parkes, Spitzname Müllmann, weil er für die dreckigen Tore zuständig ist, zu löschen, indem er ihm den Inhalt einer Schampus-Flasche direkt ins verschwitzte Antlitz spritzte.

EHC feiert den Titel: Wilde, akrobatische, enthemmte Tänze

Das edle Schaumgetränk tropfte danach gewaltig von der Decke. Parkes ließ es sich dann nicht nehmen und nicht zwei Mal sagen, den Durst auf wenig appetitliche Weise zu löschen, er trank gleich aus einem Turnschuh. Dazu Musik in infernalischer Lautstärke, und wer es an Urig- und Bierseligkeit noch nicht genug hatte, der bekam es noch von der riesigen Kuhglocken von Edelfan Martin Schwinghammer gewaltig auf die Ohren. "Hells Bells" (Höllenglocken) von AC/DC, die Einlaufmusik des EHC, auf bajuwarische Kuhglocken-Art. Die Tänze wurden immer wilder, akrobatischer, enthemmter.

Kabine der Roten Bullen: In Feierlaune durch die Nacht

Ein wahrhaft meisterlicher Veitstanz. Die Red Bulls, die Roten Bullen, mutierten inmitten des Gold-Lamettas auf dem Kabinenboden so zu den Goldenen Bullen – sozusagen ein Tanz um den Goldenen Bullen.

Gegen 21 Uhr zog die alkoholgestärkte Menge weiter – dorthin, wo sie schon die Titelgewinne 2017 und 2018 ausgiebig und exzessiv gefeiert hatten, in die "Burger & Lobster Bank" in der Prannerstraße. Zu vorgerückter Stunde wurde der Tresen zur Tanzfläche gemacht, Ryan McKiernan enterte die Bühne und bewies mal wieder, dass er ein veritabler Rapper ist.

EHC-Meisterfeier: Kurz hinlegen und dann ab ins Rathaus

Für den Auftritt des Abends sorgte aber Publikumsliebling Konrad Abeltshauser. Der Ur-Bayer, der das Wort nein nicht kennt, hatte auf dem Eis jeden einzelnen Foto-Wunsch der Fans erfüllt und war daher so spät zu der Feierbande in der Kabine gestoßen, dass er keine Zeit mehr für eine Dusche hatte. Also schlug er in voller Eishackler-Kluft und Badelatschen in der Burger & Lobster Bank" auf.

Die letzten Unentwegten verließen das Lokal. als das Tageslicht schon lang den neuen Tag, den ersten der vierten Regentschafts-Ära des EHC verkündet hatte. Zumindest bleiben ihnen ein paar Stunden, damit sie nicht ganz derangiert am Dienstag um 10.30 Uhr im Rathaus erscheinen, wo sie Oberbürgermeister Dieter Reiter zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt begrüßen wird. Ehre, wem Ehre gebührt. Die Feierbiester und tanzenden Goldenen Bullen.