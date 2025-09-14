AZ-Plus

Gegentor war wohl regelwidrig! EHC Red Bull München verliert Heimpremiere gegen Bremerhaven

Der EHC Red Bull München verliert die Heimpremiere gegen die Pinguins Bremerhaven mit 3:4. Dabei war der zwischenzeitliche Ausgleich für die Gäste wohl regelwidrig
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Mathias Niederberger und der EHC Red Bull München verlieren die Heimpremiere gegen Bremerhaven.
Mathias Niederberger und der EHC Red Bull München verlieren die Heimpremiere gegen Bremerhaven. © IMAGO
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Da wäre mehr drin gewesen. Der EHC Red Bull München verliert nach dem 4:2-Sieg in Köln die Heimpremiere in der DEL gegen die Pinguins Bremerhaven mit 3:4. "Die Chancenverwertung hat das Spiel entschieden", meinte Patrick Hager. Und das, obwohl die Münchner gut ins Spiel fanden. Im ersten Drittel ging die Mannschaft von Trainer Oliver David (14.) vor 9.542 Zuschauern durch Gabriel Fontaine in Führung. Anschließend sorgte Taro Hirose (29.) mit dem 1500. DEL-Heimtor der Red Bulls für klare Verhältnisse.

Anschlusstreffer von Brooks kommt zu spät

Aber die Pinguins gaben sich nicht auf, kamen gegen die spielfreudigen Münchner noch im zweiten Drittel auf 1:2 ran. Im Schlussdrittel wurde es ein offener Schlagabtausch mit einem bitteren Ende für den EHC. Binnen 16 Minuten drehten die Gäste aus Bremerhaven die Partie in ein 4:2. Kurios: Bei angezeigter Strafe gegen die Pinguins fälschte Vladimir Eminger den Puck ins verwaiste Münchner Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich ab – wohl regelwidrig!

Kurz vor Ende der Partie kamen die Hausherren nochmal ran. Aber der Anschlusstreffer von Stürmer Adam Brooks (59.) kam zu spät.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.