Der Top-Stürmer des EHC Red Bull könnte nach seiner Verletzung am Mittwoch gegen Wolfsburg dabei sein.

Es gibt im Eishockey einige routinierte Abläufe, an denen man etwa erkennen kann, wie lange ein verletzter Spieler noch vom Comeback entfernt ist. Trägt derjenige ein rotes Trainings-Leiberl, dann ist klar, ein bisschen Zeit braucht es noch. Tauscht er beim EHC Red Bull München aber das rote gegen ein weißes oder blaues, dann steht die Rückkehr bevor.

Kahun nach Zehn-Spiele-Pause wohl vor Rückkehr: "Fühle mich viel besser"

Top-Stürmer Dominik Kahun, dessen Heimkehr im Sommer Begeisterung bei den EHC-Fans ausgelöst hatte und der im ersten Spiel gegen Mannheim (4:3 n.P.) gleich einen fulminanten Abend erlebte, hatte am Dienstag zeitweise ein solches weißes, aber auch das blaue Trikot übergestreift und damit Hoffnung geschürt. Vieles deutet darauf hin, dass der 31-Jährige seine Unterkörperverletzung, die ihn zehn Spiele zum Zuschauen zwang, auskuriert hat und am Mittwoch gegen die Grizzlys Wolfsburg (19.30 Uhr) wieder auf dem Eis stehen wird.

"Ich fühle mich viel besser und bin auf einem sehr, sehr guten Weg. Es sieht ganz gut aus", sagte Kahun sehr optimistisch nach der Eiseinheit. In seinen bisher acht DEL-Spielen dieser Saison hat der Nationalspieler fünf Tore erzielt. "Es ist nie leicht, wenn man ausfällt, umso mehr freue ich mich jetzt", ergänzte Kahun.