Frühes Aus droht: EHC München verliert auch zweites Viertelfinalspiel

Die Hauptrunde der DEL schloss der EHC als Erster ab, doch nun könnte für die Münchner der Titeltraum schneller zu Ende sein, als ihnen lieb ist.

Dem Topfavoriten EHC München droht in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das frühe Aus. Nach der 1:3-Heimpleite zum Auftakt verlor der Hauptrundensieger auch das zweite Viertelfinale bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) und liegt in der Serie "best of seven" mit 0:2 zurück. Am Sonntag (15.15 Uhr/MagentaSport) hat das Team des DEL-Rekordtrainers Don Jackson wieder Heimrecht.

EHC München verliert die ersten beiden Viertelfinal-Spiele

Der Tabellenzweite ERC Ingolstadt machte dagegen mit dem 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) bei der Düsseldorfer EG einen großen Schritt Richtung Halbfinale. Dem Meister von 2014 fehlen noch zwei Siege zum Weiterkommen.

Völlig offen sind die anderen Viertelfinals: Die Grizzlys Wolfsburg glichen durch ein 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) gegen die Straubing Tigers aus, und die Adler Mannheim stellten durch ein 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) bei den Kölner Haien ebenfalls auf 1:1.

Durch Tore von Filip Varejcka (37.) und Austin Ortega (40.) führten die Münchner zu Beginn des Schlussdrittels mit 2:1. Doch Antti Tyrväinen (45.) und Phillip Bruggisser (49.) drehten das Spiel noch zugunsten des Tabellenachten.