Football on Ice: Der EHC spielt fremd

Ei statt Puck: Die EHC-Stars Trevor Parkes und Chris Bourque versuchen sich wenige Tage vor dem Super Bowl an einer anderen Sportart – der Untergrund bleibt aber gleich.

Football on Ice (v.l.): Bourque und Parkes vom EHC sowie Sottilare, Quarterback der Munich Cowboys.

München - Auch die Eishackler vom EHC Red Bull München hat das Football-Fieber gepackt. Vor dem in der Nacht auf Montag anstehenden Super Bowl luden sie sich deshalb Justin Sottilare, den Quarterback der Munich Cowboys ins Olympia-Eisstadion ein.

Mit Spikes an den Schuhen ging es für den dann auch gleich aufs Feld. Gespielt wurde dort aber natürlich mit dem eiförmigen Ball, um den sich in der Woche vor dem größten Einzelsportevent der Welt gerade mal wieder rund um den Globus alles zu drehen scheint. Football on Ice sozusagen.

EHC-Stars drücken Tom Brady die Daumen

Während Sottilare die Bälle warf, probierten sich die beiden nordamerikanischen EHC-Stürmer Trevor Parkes und Chris Bourque als Passempfänger auf Kufen. "Das hat echt Spaß gemacht, es war großartig", sagt Parkes.

Beim Super Bowl drücken die beiden EHC-Cracks, die schon seit ihrer Kindheit Footballfans sind, übrigens dem gleichen Team die Daumen. "Ich bin schon lange großer Fan von Tom Brady und den Tampa Bay Buccaneers", verriet Bourque. Und sein Teamkollege ergänzte: "Es wäre eine coole Geschichte, wenn er noch einen Super Bowl mit einer neuen Mannschaft gewinnen würde."

Video: Die EHC-Stars beim Footballspielen auf dem Eis