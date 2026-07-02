Ex-EHC-Goalie Danny aus den Birken beendet seine Karriere

Danny aus den Birken, der Ex-EHC-Goalie, beendet die Karriere – für Luis Becker geht es los.

Er war Torhüter der Olympia-Silberhelden 2018 und stand als Goalie auch hinter dem Meister-Triple des EHC Red Bull München von 2016 bis 2018. Nun hat Danny aus den Birken seine erfolgreiche Karriere beendet.

"Wenn ich zurückblicke, überwiegt vor allem eines: Dankbarkeit", schrieb der 41-Jährige bei Instagram und fügte an: "Für unzählige Momente auf und neben dem Eis. Für Siege und Niederlagen. Für Meisterschaften, die olympische Silbermedaille, Freundschaften fürs Leben und Erfahrungen, die mich geprägt haben."

Luis Becker gehört künftig fest zum Profikader

Zuletzt hatte aus den Birken mit den Krefeld Pinguins in diesem Jahr und mit den Dresdner Eislöwen im Vorjahr den DEL2-Titel und somit den Aufstieg in die DEL gefeiert. Ein gelungener Abschluss für den gebürtigen Düsseldorfer, der 2015 von den Kölner Haien zu den Red Bulls kam, bis 2023 blieb und sich mit dem vierten DEL-Titel vom EHC verabschiedete. "Eishockey hat mir unglaublich viel gegeben und wird immer ein Teil von mir bleiben", so aus den Birken, der 47 Mal für Deutschland zum Einsatz kam.

Was aus den Birken hinter sich hat, das steht Luis Becker im besten Falle noch bevor. Das 18 Jahre alte Nachwuchstalent gehört künftig fest zum Profikader des Eishockeyclubs. Becker durchlief in den vergangenen Jahren den Nachwuchs des EV Landshut, gab sein Profidebüt in der DEL2 und machte unter anderem mit zwei Toren bei der U18-WM in der Slowakei auf sich aufmerksam – obwohl die deutsche Auswahl abstieg.