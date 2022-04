Es fehlt nur noch ein Sieg: EHC und Berlin vor Einzug ins DEL-Finale

Der EHC Red Bull München hat auch sein zweites Halbfinal-Playoff-Spiel gewonnen und kann am Sonntag den Einzug ins Finale fix machen. Dort geht es wohl gegen die Eisbären Berlin.

EHC-Erfolgscoach Don Jackson will mit seinem Team am Sonntag das Playoff-Finale klar machen.

Mannheim/Wolfsburg - Die Eisbären Berlin und der EHC Red Bull München haben auch das zweite Playoff-Halbfinalspiel in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen und stehen vor dem Einzug ins Endspiel. Berlin siegte am Freitagabend bei den Adler Mannheim mit 6:3 (0:1, 1:1, 5:1) und kann mit einem Erfolg am Sonntag (17.00 Uhr/Magentasport) in der Best-of-five-Serie das Endspiel perfekt machen. München fehlt nach dem 3:2 (1:2, 2:0, 0:0) bei den Grizzlys Wolfsburg ebenfalls nur noch ein Sieg. Am Sonntag (14.00 Uhr/Magentasport) folgt das dritte Match.

Gegen Wolfsburg: EHC dreht frühen 0:2-Rückstand

Vor 12 670 Zuschauern in Mannheim trafen Jordan Swarz (14. Minute), Florian Elias (37.) und Tim Wohlgemuth (58.) für die Adler. Blaine Byron (48./57.), Zach Boychuk (55./59.), Manuel Wiederer (37.) und Leonhard Pföderl (55.) sorgten auch dank eines überragenden Schlussdrittels für den Erfolgs des Hauptstadtclubs.

München ließen sich in Wolfsburg auch von einem frühen 0:2-Rückstand durch Tore von Anthony Rech (7.) und Phil Hungerecker (8.) nicht schocken. Austin Ortega (15.), Benjamin Smith (25.) und Maximilian Kastner (36.) drehten das Match für das Team von Trainer Don Jackson.