Tobias Rieder fehlt dem EHC Red Bull München über mehrere Wochen, der in dieser Saison treffsicherste Stürmer hat sich erneut verletzt.

Erneuter Rückschlag für Tobias Rieder, der Stürmer wird dem EHC Red Bull München abermals für einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der 32 Jahre alte Stürmer hat sich bei der 1:3-Niederlage am vergangenen Freitag bei den Iserlohn Roosters eine Unterkörperverletzung zugezogen und fällt Klubangaben zufolge vier Wochen aus. Damit dürfte das Kalenderjahr für den Landshuter beendet sein.

Rieder hatte erst vor einem Monat pausieren müssen

Besonders bitter: Rieder ist in der laufenden Saison einer der besten Akteure des Eishockeyclubs und war schon im November für einige Zeit durch eine Unterkörperverletzung gestoppt worden, wegen der auch seine Teilnahme am Deutschland Cup mit der Nationalmannschaft hatte absagen müssen. Nachdem er gegen 8:3-Auswärtserfolg in Augsburg und beim 5:3-Heimsieg über Straubing direkt wieder getroffen hatte, ist nach drei Einsätzen schon wieder vorerst Schluss.

In der DEL kommt Tobias Rieder, der vor eineinhalb Jahren nach München gewechselt war, in der Spielzeit 2025/26 bislang in 20 Einsätzen auf neun Toren und sechs Vorlagen, ist damit bester Torschütze der Red Bulls. Besonders beeindruckend: Jeder fünfte Rieder-Schuss findet seinen Weg ins Netz.

Sinn und DeSousa stehen vor ihrem Comeback beim EHC

Neben Rieder muss EHC-Trainer Oliver David auch weiterhin auf Nationaltorhüter Mathias Niederberger und Stürmer Markus Eisenschmid verzichten, die sich beide eine Unterkörperverletzung zugezogen haben. Verteidiger Phillip Sinn und Stürmer Chris DeSousa haben nach ihren Oberkörperverletzungen hingegen das Training wieder aufgenommen. Ob es für Sinn oder DeSousa bereits für einen Eisnatz im DEL-Topspiel zwischen dem EHC Red Bull München und dem Tabellenführer ERC Ingolstadt am Freitagabend (19.30 Uhr, Magentasport) reicht, ist noch offen.