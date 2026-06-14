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"Er kennt unsere Philosophie": Ex-Nationalspieler wird neuer Torwarttrainer beim EHC

Ex-Nationaltorwart Dimitri Pätzold wird neuer Torwarttrainer des EHC Red Bull München und folgt auf Langzeitcoach Patrick Dallaire. 
Florian Weiß |
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Dimitri Pätzold im November 2020 im Trikot des EV Landshut.
Dimitri Pätzold im November 2020 im Trikot des EV Landshut. © nph / Hafner via www.imago-images.de

Dimitri Pätzold ist neuer Torwarttrainer des EHC Red Bull München, das teilte der Klub am Sonntag mit. Damit tritt der 43-Jährige die Nachfolge von Patrick Dallaire an, der den viermaligen deutschen Meister nach zwölf Jahren auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer NHL-Organisation anzuschließen.

Für den ehemaligen deutschen Nationaltorwart Pätzold, bereits seit Sommer 2024 für die Ausbildung der Torhüter im EHC-Nachwuchsbereich zuständig, ist es ein weiterer Schritt in seiner Trainerlaufbahn. Vor seiner Zeit am Oberwiesenfeld hatte er als Torwarttrainer beim DEL2-Klub EV Landshut gearbeitet. Als Profi war er 15 Spielzeiten in der DEL aktiv und absolvierte 146 AHL- sowie 3 NHL-Spiele in Nordamerika.

Pätzold soll beim EHC die Arbeit Dallaires fortsetzen

"Dimitri hat in den vergangenen beiden Jahren super Arbeit innerhalb unserer Organisation geleistet", lobte EHC-Boss Christian Winkler: "Er kennt unsere Philosophie, arbeitet detailliert und bringt gleichzeitig die Erfahrung eines ehemaligen Spitzentorhüters mit. Er wird unsere Torhüter auf und neben dem Eis perfekt weiterentwickeln. Dabei kann er auf dem Fundament aufbauen, das Patrick über viele Jahre mit großer Kompetenz und Leidenschaft gelegt hat."

Pätzold selbst zeigt sich "dankbar für die Chance, diese Aufgabe im Trainerteam von Oliver übernehmen zu dürfen. Ich trete in große Fußstapfen. Patrick hat über viele Jahre hervorragende Arbeit geleistet und die Entwicklung der Torhüter in München entscheidend mitgeprägt. Ich kann es kaum erwarten, die Arbeit mit Antoine Bibeau, Mathias Niederberger und Matthias Bittner aufzunehmen."

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